НАТО продовжить стежити за військовими діями біля кордону  Білорусі з Литвою

Голова військового комітету НАТО, маршал британських військово-повітряних сил Стюарт Вільям Піч заявив, що альянс стурбований ситуацією в Білорусі і продовжуватиме спостереження за військовими діями на кордоні з Литвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Ми все ще стурбовані ситуацією в Білорусі і будемо продовжувати спостереження за навчаннями в регіоні, які викликають інтерес НАТО", - сказав він.

Голова військового комітету НАТО ще раз підтвердив позицію, що альянс не є загрозою для Білорусі або її жителів.

"НАТО не створює загрозу Білорусі або її мешканцями військовими діями", - заявив Піч.

Голова військового комітету НАТО також повторив заклопотаність генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга через дії влади Білорусі стосовно мирних протестувальників.

"Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг закликав владу Білорусі поважати свободу слова і право на протест", – підкреслив він.

Голова Військового комітету НАТО є головним військовим радником генерального секретаря НАТО, він передає засновані на консенсусі поради від 30 командувачів арміями НАТО приймаючим політичні рішення структурам НАТО, очолює Військовий комітет НАТО і виступає від його імені. Маршал британських військово-повітряних сил Стюарт Вільям Піч керує комітетом з червня 2018 року і зараз перебуває з візитом в Литві.