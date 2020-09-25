НАТО продолжит следить за военными действиями у границы Беларуси с Литвой

Глава военного комитета НАТО, маршал британских ВВС Стюарт Уильям Пич заявил, что Альянс обеспокоен ситуацией в Беларуси и будет продолжать наблюдение за военными действиями на границе с Литвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Мы все еще обеспокоены ситуацией в Беларуси и будем продолжать наблюдение за учениями в регионе, которые вызывают интерес НАТО", - сказал он.

Глава военного комитета НАТО еще раз подтвердил позицию, что альянс не является угрозой для Беларуси или ее жителей.

"НАТО не создает угрозу Беларуси или ее жителям военными действиями", - заявил Пич.

Глава военного комитета НАТО также повторил озабоченность генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга из-за действий властей Беларуси в отношении мирных протестующих.

"Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси уважать свободу слова и право на протест", - подчеркнул он.

Председатель Военного комитета НАТО является главным военным советником генерального секретаря НАТО, он передает основаны на консенсусе советы от 30 командующих армиями НАТО, принимающим политические решения структурам НАТО, возглавляет Военный комитет НАТО и выступает от его имени. Маршал британских ВВС Стюарт Уильям Пич руководит комитетом с июня 2018 года и сейчас находится с визитом в Литве.