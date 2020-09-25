Прем’єр Угорщини вважає, що ЄС повинен переглянути політику санкцій проти РФ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський союз повинен переглянути свої санкції щодо Росії, і наполягає на відновленні торгівлі з Москвою і створенні європейської армії, яка стримувала б міць Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, чи слід ЄС ввести нові санкції щодо Росії за отруєння провідного критика Кремля Алексєя Навального, угорський прем’єр відповів: "З угорської точки зору, ми не бачимо, чому ми повинні це робити. Але якщо Європейський союз захоче ініціювати це, ми готові розглянути це питання".

Європейський союз ввів санкції щодо Росії у зв'язку з анексією Криму Україною в 2014 році. Санкції були посилені через подальшу підтримку Росією бойовиків, що протистоять урядовим військам на сході України.

Ці санкції вдарили по енергетичному, фінансовому та збройовому секторам Росії.

"Те, що ми робимо щодо санкцій проти Росії, не є розумною політикою", - заявив Орбан, чия країна будує нову атомну електростанцію за підтримки російської держави.

"Ми повинні бути дуже, дуже жорсткими з військової сторони по відношенню до Росії, і ми повинні бути дуже поступливими з торговельної сторони. Ми дуже слабкі у військовому відношенні і дуже жорсткі в торгівлі", - сказав він.

"Якщо ми хочемо мати рівноправні відносини з Росією, нам потрібно мати сильну військову міць в Європі", - сказав Орбан, який підтримує відносно тісні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.