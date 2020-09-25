Премьер Венгрии считает, что ЕС должен пересмотреть политику санкций против РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз должен пересмотреть свои санкции в отношении России, и настаивает на возобновлении торговли с Москвой и создании европейской армии, которая сдерживала бы мощь Кремля.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, следует ли ЕС ввести новые санкции в отношении России за отравление ведущего критика Кремля Алексея Навального, венгерский премьер ответил: "с венгерской точки зрения, мы не видим, почему мы должны это делать. Но если Европейский союз захочет инициировать это, мы готовы рассмотреть этот вопрос".

Европейский союз ввел санкции в отношении России в связи с аннексией Крыма Украиной в 2014 году. Санкции были усилены из-за дальнейшей поддержки Россией боевиков, противостоящих правительственным войскам на востоке Украины.

Эти санкции ударили по энергетическому, финансовому и оружейном секторах России.

"То, что мы делаем в отношении санкций против России, не является разумной политикой", - заявил Орбан, чья страна строит новую атомную электростанцию при поддержке Российского государства.

"Мы должны быть очень жесткими с военной стороны по отношению к России, и мы должны быть очень сговорчивыми с торговой стороны. Мы очень слабы в военном отношении и очень жесткие в торговле", - сказал он.

"Если мы хотим иметь равноправные отношения с Россией, нам нужно иметь сильную военную мощь в Европе", - сказал Орбан, который поддерживает относительно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.