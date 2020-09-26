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Євросоюз відклав проведення саміту з Україною

Субота, 26 вересня 2020, 13:20

Саміт Україна-ЄС, який спершу планувався на 1 жовтня, перенесли на 6 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили президент Європейської ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови.

"У розмові з президентом Володимиром Зеленським ми домовилися про зустріч, разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую нашої дискусії щодо цього важливого партнерства невдовзі після спеціального засідання Європейської Ради 1-2 жовтня", - написав Шарль Мішель.  

"У розмові із Шарлем Мішелем ми домовилися зустрітися у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую зустрічі з Вами та Урсулою фон дер Ляєн для обговорення важливого партерства України та ЄС", - повідомив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Шарль Мішель, який мав прибути з візитом до Києва 26 вересня, 22 вересня перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

У зв’язку з цим спецзасідання Європейської Ради, яке спершу планувалося на 24 -25 вересня, перенесли на 1 і 2 жовтня.

Напередодні, 25 вересня, президент Євроради вийшов з карантину, отримавши негативний результат тесту. 

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