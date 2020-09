Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Саммит Украина-ЕС, который сначала планировался на 1 октября, перенесли на 6 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора.

"В разговоре с президентом Владимиром Зеленским мы договорились о встрече, вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Брюсселе, 6 октября для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю нашей дискуссии об этом важном партнерстве вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября", - написал Шарль Мишель.

In my call with President @ZelenskyyUa and I agreed to meet, together with President @vonderleyen , in Brussels on 6 October for the 22nd EU-Ukraine summit.



Looking forward to our discussion on this important partnership shortly after the special #EUCO of 1 and 2 October.