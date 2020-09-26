Польские "Объединенные правые" подписали новое коалиционное соглашение

Три партии-члены польской правящей коалиции "Объединенные правые" подпbсали новое коалиционное соглашение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают польские СМИ, среди которых Onet.

В подписании соглашения приняли участие лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьер Матеуш Моравецкий, лидер "Cолидарной Польши" Збигнев Зёбро и лидер "Согласия" Ярослав Говин.

"У нас впереди три года до следующих парламентских выборов. Это будут годы работы на пользу Польши", - заявил Ярослав Качиньский.

Премьер Матеуш Моравецький назвал новое соглашение "победой ответственности и победой Польши".

"У нас есть стабильное правительство, стабильное парламентское большинство, есть программа и мы переходим к следующему этапу ее выполнения на благо польских граждан. Я очень рад, что так подтвердились наше полное единство и стабильность, столь важные сегодня", - заявил он.



"Мы достигли договоренностей о новой правительственной программе на следующие три года и структуре правительства ... В нем будет меньше министров, поэтому правительство точно будет функционировать более эффективно", - заявил лидер "Согласия" Ярослав Говин.

На пресс конференции после подписания они не рассказали почти никаких деталей относительно наполнения соглашения и не отвечали на вопросы СМИ, поэтому точные договоренности пока неизвестны.

Ранее председатель фракции "Права и справедливости", вицеспикер Сейма Ришард Терлецкий заявлял, что Качиньский должен занять в правительстве пост вице-премьера.

Один из политиков ПиС сообщил, что председатель партии будет руководить Комитетом внутренних дел, юстиции и национальной обороны.

Кроме того, якобы договорились, что представители "Согласия" и "Солидарной Польши" получат по одному министерскому портфелю. Согласно заявлениям политиков ПиС, количество министерств планируют существенно сократить, часть из них объединят.

Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" возник после голосования по законопроекту о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.

За это законопроект не голосовали младшие партнеры "ПиС": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии было исключено 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за него.

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