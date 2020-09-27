МЗС не визначився, чи підтримувати Азербайджан у конфлікті з Вірменією
Україна не визначилася із підтримкою Азербайджану у збройному конфлікті з Вірменією у Нагірному Карабаху попри те, що нещодавно оголосила цю країну стратегічним партнером.
Як повідомляє "Європейська правда", такий висновок можна зробити із заяви українського МЗС.
"МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020
У новій стратегії національної безпеки, яку президент Володимир Зеленський ввів у дію 14 вересня, у переліку держав, з якими Україна розвиватиме стратегічне партнерство, присутній Азербайджан, але немає кількох найближчих держав-сусідок.
При цьому для такого партнерства на сьогодні немає ані політичних, ані економічних підстав. Натомість у переліку стратегічних партнерів немає Румунії - чорноморської держави-члена НАТО, яка має доволі сильні антиросійські настрої і в суспільстві, і серед політиків.
Детальніше читайте у статті "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".