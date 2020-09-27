МИД не определился, поддерживать ли Азербайджан в конфликте с Арменией

Украина не определилась с поддержкой Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе несмотря на то, что недавно объявила эту страну стратегическим партнером.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из заявления украинского МИДа.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие 14 сентября, в перечень государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствует Азербайджан, но нет нескольких ближайших государств-соседей.

При этом для такого партнерства на сегодня нет ни политических, ни экономических оснований. Зато в перечне стратегических партнеров нет Румынии - черноморского государства-члена НАТО, имеющего довольно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков.

Детальнее читайте в статье - "Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины"