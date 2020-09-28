У Молдові затримали групу, що возила контрабанду з Одеси через Придністров'я

У Молдові митники разом зі спецслужбами викрили контрабандистів, які нелегально ввозили до Молдови контрабанду з України "в особливо великих розмірах".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє митниця Молдови.

Учасники групи налагодили тіньове перевезення товарів з України до Молдови через територію Придністров’я.

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Одяг, який везли контрабандою, купувався на "Сьомому кілометрі" в Одесі та перевозився на вживаних або орендованих авто, які періодично змінювали, щоб не привертати уваги, оминаючи пункти митного контролю.

Правоохоронці встановили, що контрабандисти таким чином перевезли товарів на загальну вартість щонайменш 1 млн леїв - близько 1,6 млн гривень.

Членів групи впіймали із засідки на в’їзді до Кишинева після того, коли правоохоронці встановили їхні традиційні маршрути і метод роботи. В одному із зупинених авто знаходився контрабандний одяг, ще одне їхало попереду, щоб попередити про ймовірний контроль.

Затриманих, від 31 до 40 років, помістили під домашній арешт. Інформація про їхнє громадянство не вказується.

Продовжуються слідчі дії, щоб встановити особи усіх учасників групи.

Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.