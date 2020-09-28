В Молдове задержали группу, возившую контрабанду из Одессы через Приднестровье

В Молдове таможенники вместе со спецслужбами разоблачили контрабандистов, нелегально ввозивших в Молдову контрабанду из Украины "в особо крупных размерах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает таможня Молдовы.

Участники группы наладили теневую перевозки товаров из Украины в Молдову через территорию Приднестровья.

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Одежда, которую везли контрабандой, покупалась на рынке "Седьмой километр" в Одессе и перевозилась на бывших в употреблении или арендованных авто, которые периодически меняли, чтобы не привлекать внимания, минуя пункты таможенного контроля.

Правоохранители установили, что контрабандисты таким образом перевезли товаров на общую стоимость как минимум 1 млн леев - около 1,6 млн гривен.

Членов группы поймали из засады на въезде в Кишинев после того, как правоохранители установили их традиционные маршруты и метод работы. В одном из остановленных авто находилась контрабандная одежда, еще одна машина ехала впереди, чтобы предупредить о возможном контроле.

Задержанных, от 31 до 40 лет, поместили под домашний арест. Информация об их гражданстве не указывается.

Продолжаются следственные действия, чтобы установить личности всех участников группы.

Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.