Вірменія повідомила про близько 200 поранених з початку загострення в Нагірному Карабасі

Вірменська сторона повідомила про близько 200 поранених від початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

Про це заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

"Загальна кількість поранених з вірменської сторони на даний момент становить близько 200 осіб", - сказав він.

За словами Ованнісяна, частина поранених доставлена в Єреван.

У ніч на 28 вересня Міноборони Азербайджану оцінило втрати Вірменії в 550 убитих. У Єревані це заперечують. У Нагірному Карабасі заявили про 31 загиблого в результаті загострення.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

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