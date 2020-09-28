Армения сообщила об около 200 раненых с начала обострения в Нагорном Карабахе

Армянская сторона сообщила об около 200 раненых с начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Общее количество раненых с армянской стороны на данный момент составляет около 200 человек", - сказал он.

По словам Ованнисяна, часть раненых доставлена ​​в Ереван.

В ночь на 28 сентября Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых. В Ереване это отрицают. В Нагорном Карабахе заявили о 31 погибшем в результате обострения.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сегодняшнее же обострение происходит внутри Азербайджана - на границе между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территорией.

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