Мальта хоче повернути зуб доісторичної акули, подарований 7-річному британському принцу
Мальта вимагає повернути зуб доісторичної акули, який подарував британському принцу Джорджу натураліст сер Девід Аттенборо, заявивши, що скам'янілість повинна бути виставлена на огляд на острові, де її знайшли.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.
Кенсінгтонський палац оголосив про подарунок в суботу, заявивши, що гігантський зуб був подарований 7-річному принцу, коли Аттенборо був присутній на приватному перегляді його останнього документального фільму про навколишнє середовище з членами королівської сім'ї.
Аттенборо знайшов скам'янілість під час сімейного відпочинку на Мальті в кінці 1960-х років. Вона була в м'якому жовтому вапняку, і, як вважають, їй близько 23 мільйонів років.
Однак міністр культури Мальти Хосе Еррера сказав, що зуб повинен бути в місцевому музеї, і пообіцяв "запустити справу", щоб повернути його.
"Є деякі артефакти, які важливі для мальтійсько] природної спадщини, які опинилися за кордоном і заслуговують того, щоб їх повернути", - сказав Еррера, не вдаючись у подробиці того, як він має намір повернути скам'янілість.
Зуб колись належав мегалодону, вимерлому виду гігантської акули, яка могла досягати в довжину до 16 метрів.