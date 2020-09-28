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Мальта хоче повернути зуб доісторичної акули, подарований 7-річному британському принцу

Понеділок, 28 вересня 2020, 19:11

Мальта вимагає повернути зуб доісторичної акули, який подарував британському принцу Джорджу натураліст сер Девід Аттенборо, заявивши, що скам'янілість повинна бути виставлена ​​на огляд на острові, де її знайшли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Кенсінгтонський палац оголосив про подарунок в суботу, заявивши, що гігантський зуб був подарований 7-річному принцу, коли Аттенборо був присутній на приватному перегляді його останнього документального фільму про навколишнє середовище з членами королівської сім'ї.

 
Принц Джордж сидить на лавці і тримає в руках подарований зуб мегалодона.

Аттенборо знайшов скам'янілість під час сімейного відпочинку на Мальті в кінці 1960-х років. Вона була в м'якому жовтому вапняку, і, як вважають, їй близько 23 мільйонів років.

Однак міністр культури Мальти Хосе Еррера сказав, що зуб повинен бути в місцевому музеї, і пообіцяв "запустити справу", щоб повернути його.

"Є деякі артефакти, які важливі для мальтійсько] природної спадщини, які опинилися за кордоном і заслуговують того, щоб їх повернути", - сказав Еррера, не вдаючись у подробиці того, як він має намір повернути скам'янілість.

Зуб колись належав мегалодону, вимерлому виду гігантської акули, яка могла досягати в довжину до 16 метрів.

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