Мальта хочет вернуть зуб доисторической акулы, подаренный 7-летнему британскому принцу
Мальта требует вернуть зуб доисторической акулы, который подарил британскому принцу Джорджу натуралист сэр Дэвид Аттенборо, заявив, что окаменелость должна быть выставлена на обозрение на острове, где ее нашли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.
Кенсингтонский дворец объявил о подарке в субботу, заявив, что гигантский зуб был подарен 7-летнему принцу, когда Аттенборо присутствовал на частном просмотре его последнего документального фильма об окружающей среде с членами королевской семьи.
Аттенборо нашел окаменелость во время семейного отдыха на Мальте в конце 1960-х годов. Она была в мягком желтом известняке, и, как полагают, ей около 23 миллионов лет.
Однако министр культуры Мальты Хосе Эррера сказал, что зуб должен быть в местном музее, и пообещал "запустить дело", чтобы вернуть его.
"Есть некоторые артефакты, которые важны для мальтийского природного наследия, которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть", - сказал Эррера, не вдаваясь в подробности того, как он намерен вернуть ископаемое.
Зуб когда-то принадлежал мегалодону, вымершему виду гигантской акулы, которая могла достигать в длину до 16 метров.