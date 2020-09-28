Мальта хочет вернуть зуб доисторической акулы, подаренный 7-летнему британскому принцу

Мальта требует вернуть зуб доисторической акулы, который подарил британскому принцу Джорджу натуралист сэр Дэвид Аттенборо, заявив, что окаменелость должна быть выставлена ​​на обозрение на острове, где ее нашли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Кенсингтонский дворец объявил о подарке в субботу, заявив, что гигантский зуб был подарен 7-летнему принцу, когда Аттенборо присутствовал на частном просмотре его последнего документального фильма об окружающей среде с членами королевской семьи.

Принц Джордж сидит на скамейке и держит в руках подаренный зуб мегалодона.

Аттенборо нашел окаменелость во время семейного отдыха на Мальте в конце 1960-х годов. Она была в мягком желтом известняке, и, как полагают, ей около 23 миллионов лет.

Однако министр культуры Мальты Хосе Эррера сказал, что зуб должен быть в местном музее, и пообещал "запустить дело", чтобы вернуть его.

"Есть некоторые артефакты, которые важны для мальтийского природного наследия, которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть", - сказал Эррера, не вдаваясь в подробности того, как он намерен вернуть ископаемое.

Зуб когда-то принадлежал мегалодону, вымершему виду гигантской акулы, которая могла достигать в длину до 16 метров.