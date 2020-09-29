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Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі свого прикордонного району

Вівторок, 29 вересня 2020, 08:20

Міноборони Азербайджану заявило, що Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території прикордонного Дашкенсанського району Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Вірменська сторона продовжує провокації проти Азербайджану. 29 вересня з 7.30 ранку вірменські військові з території Вардениського району Вірменії ведуть артобстріл Дашкесанського району Азербайджану", - повідомляє відомство.

Зі свого боку представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян раніше повідомили, що Збройні сили Азербайджану "почали сильну артпідготовку, готується черговий напад".

За повідомленням Міноборони Азербайджану, бойові зіткнення на лінії зіткнення азербайджанських і вірменських військових в зоні нагірно-карабахського конфлікту йшли і вночі.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

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