Азербайджан обвинил Армению в обстреле своего приграничного района

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7.30 утра армянские военные с территории Варденисского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана", - сообщает ведомство.

Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".

По сообщению Минобороны Азербайджана, боевые столкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта шли и ночью.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Читайте также: В шаге от большой войны: в чем особенность нового конфликта Армении и Азербайджана