В Італії розпочинається апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа

У вівторок в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа, минулого року засудженого на 24 роки за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МВС України.

В МВС наголошують, що сторона захисту, яку ведуть кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Вале і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.

Водночас позиція звинувачення, за словами МВС, була побудована на припущеннях і російській пропаганді, яка з дня загибелі Андреа Рокеллі звинуватила українську владу в загибелі журналіста в Слов'янську, захопленому російськими терористами, які вбивали мирних громадян.

"Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа. Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана лише одного можливого вироку - виправдального!" - заявили в МВС.

Нагадаємо, 11 вересня сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Влітку минулого року суд присяжних Павії засудив бійця до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.