В Италии начинается апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива

Во вторник в Милане состоится заседание апелляционного суда по делу нацгвардийця Виталия Маркива, в прошлом году осужденного на 24 года за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МВД Украины.

В МВД отмечают, что сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Рафаэли Делла Вале и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли.

В то же время позиция обвинения, по словам МВД, была построена на предположениях и российской пропаганде, которая со дня гибели Андреа Рокелли обвинила украинскую власть в гибели журналиста в Славянске, захваченном российскими террористами, убивали мирных граждан.

"Украинская сторона делает все возможное для освобождения Виталия Маркива. Мы ожидаем от апелляционного суда Милана только одного возможного приговора - оправдательного!" - заявили в МВД.

Напомним, 11 сентября сторона защиты украинского нацгвардейца Виталия Маркива подала в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Виталию Маркивым. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Летом прошлого года суд присяжных Павии приговорил бойца до 24 лет лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.