Меркель домовлятиметься з владою федеральних земель про жорсткіший карантин

Канцлер Німеччини Ангела Меркель домовлятиметься з прем’єрами федеральних земель про жорсткіші карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Ангела Меркель пропонує посилити деякі обмеження, насамперед щодо масових зібрань та продажу алкоголю. Зустріч з цього приводу планується сьогодні, 29 вересня.

За попередньою інформацією, канцлерка пропонуватиме обмежити приватні святкування у домівках людей до 25 осіб, а в громадських місцях - до 50 осіб. За даними органів охорони здоров’я, родинні святкування на зразок днів народження чи весіль є основним джерелом зараження.

Також пропонується штрафувати заклади харчування на 50 євро за кожне порушення заходів безпеки, у тому числі якщо бари не записують контакти кожного відвідувача, щоб за потреби попередити його про ризик зараження.

На зустрічі обговорюватимуть також, як підтримати систему охорони здоров’я у традиційний сезон підвищеної захворюваності на ГРВІ в умовах епідемії.

Як повідомлялося, 28 вересня канцлерка висловила стурбованість розвитком епідемії коронавірусу в країні і попередила про ймовірність "19 200 заражених на день" до Різдва.

За останню добу у Німеччині виявили 2089 випадків коронавірусу, досягнувши 287 421 з початку епідемії.

Попри тенденцію до зростання, показники ще далекі від цифр на піку першої хвилі, коли неодноразово реєстрували понад 6 тисяч заражень.