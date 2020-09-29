Меркель будет договариваться с властями федеральных земель об усилении карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель будет договариваться с премьерами федеральных земель об ужесточении карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Ангела Меркель предлагает ужесточить некоторые ограничения, прежде всего - насчет массовых собраний и продажи алкоголя. Встреча по этому поводу планируется сегодня, 29 сентября.

Накануне канцлер говорила, что обеспокоена ростом количества заражений и стремится сделать все возможное, чтобы этот рост не стал показательным.

По предварительной информации, канцлер предложит ограничить частные празднования в домах до 25 человек, а в общественных местах - до 50 человек. По данным органов здравоохранения, семейные празднования вроде дней рождения или свадеб - основной источник заражения.

Также предлагается штрафовать заведения на 50 евро за каждое нарушение мер безопасности, в том числе если бары не записывает контакты каждого посетителя, чтобы при необходимости предупредить его о риске заражения.

На встрече также будут обсуждать, как поддержать систему здравоохранения в традиционный сезон повышенной заболеваемости ОРВИ в условиях эпидемии.

За последние сутки в Германии обнаружили 2089 случаев коронавируса, достигнув 287 421 с начала эпидемии.

Несмотря на тенденцию к росту, показатели еще далеки от цифр на пике первой волны, когда неоднократно регистрировали более 6000 заражений.