Естонія послаблює обмеження на прямі авіарейси до Європи

Естонія дозволить прямі авіарейси до країн, де середній приріст заражень останні 2 тижні перевищує середньоєвропейський не більш ніж удвічі - замість порогу у 25 випадків на 100 тисяч населення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Наразі середній показник для Європи складає 94,3 випадку на 100 000 населення - за даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань.

Відтак пряме сполучення буде можливе з аеропортами країн, де середній показник за останні 14 днів становить 186,8 випадку або менше. В Естонії це - 44,8. Згідно з актуальними показниками, зможуть відновитися рейси до більшості європейських країн - крім Андорри, Чехії, Франції та Іспанії.

Нововведення замінить попередній поріг - в середньому 25 випадків на 100 000 населення, який виявився занадто жорстким в умовах початку "другої хвилі" у майже всіх країнах. В уряді країни почали побоюватися, що з чинним підходом Естонія може виявитися повністю відрізаною від світу, а робота аеропорту Таллінна фактично припиниться.

Ще на початку вересня у зв'язку з цим уряд оголосив, що з шістьома європейськими містами прямі авіарейси збережуть за будь-яких обставин.

Водночас залишається незмінною вимога про самоізоляцію для мандрівників, які прибувають з країн, де середній приріст заражень останні 2 тижні перевищує 16 випадків на 100 000 населення - крім сусідніх Латвії, Литви та Фінляндії, для яких поріг підняли до 25.