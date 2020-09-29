Эстония ослабляет ограничения на прямые авиарейсы в Европу

Эстония позволит прямые авиарейсы в страны, где средний прирост заражений последние две недели превышает среднеевропейский не больше чем вдвое - вместо порога в 25 случаев на 100 000 населения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Сейчас средний показатель для Европы составляет 94,3 случая на 100 000 населения - по данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний.

Поэтому прямое сообщение будет возможно с аэропортами стран, где средний показатель за последние 14 дней составляет 186,8 случая или меньше. В Эстонии это - 44,8. Согласно актуальным показателям, могут возобновиться рейсы в большинство европейских стран - кроме Андорры, Чехии, Франции и Испании.

Нововведение заменит предыдущий порог - в среднем 25 случаев на 100 000 населения, который оказался слишком жестким в условиях начала "второй волны" во многих странах. В правительстве страны начали опасаться, что с действующим подходом Эстония может оказаться полностью отрезанной от мира, а работа аэропорта Таллинна фактически прекратится.

Еще в начале сентября в связи с этим правительство объявило, что с шестью европейскими городами прямые авиарейсы сохранят при любых обстоятельствах.

В то же время, остается неизменным требование о самоизоляции для путешественников, прибывающих из стран, где средний прирост заражений за последние две недели превышает 16 случаев на 100 000 населения - кроме соседних Латвии, Литвы и Финляндии, для которых порог подняли до 25.