Перший круїз навколо Греції завершився достроково: у 12 членів екіпажу коронавірус

Німецький круїзний лайнер Mein Schiff 6 перервав запланований круїз після того, як 12 членів екіпажу здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Круїз став першим в грецьких морях з початку пандемії коронавірусу, яка практично повністю зупинили туристичну галузь.

Лайнер у вівторок прибув в порт Пірей для подальшого тестування. Експерти з грецької національної організації охорони здоров'я EODY піднялися на борт, щоб перевірити 922 пасажирів і 666 членів екіпажу. Перед посадкою всі пасажири здали негативний тест.

Всі експрес-тести, проведені з того часу, дали негативний результат, але нікому не дозволять зійти на берег без дозволу EODY.

Судно, що плаває під мальтійським прапором і управляється німецькою туристичною компанією TUI, вирушило з Іракліона на Криті до острова Мілос, а потім попрямувало в Пірей, порт, який обслуговує столицю Греції Афіни.

Ні у кого на борту не було ніяких симптомів COVID-19.

Нагадаємо, в середині серпня перше велике круїзне судно відновило тури по Середземному морю після пандемії коронавірусу, що вразила Європу.