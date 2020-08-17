З Італії вперше з початку пандемії в Європі відплив круїзний лайнер

Перше велике круїзне судно відновило тури по Середземному морю після пандемії коронавірусу, що вразила Європу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У неділю з Генуї відправився лайнер MSC Grandiosa. Пасажири прямо в терміналі перед посадкою здавали аналізи крові на коронавірус.

Grandiosa є частиною флоту приватної компанії MSC Cruises, заснованої в Неаполі, але яка тепер базується в Женеві. Судно відправиться в порти Чивітавеккья недалеко від Риму, Неаполя, Палермо та Валлетти на Мальті під час семиденного круїзу.

Представники MSC заявили, що близько 2500 пасажирів вирушили в перший круїз, тобто приблизно 70% від звичайної місткості судна.

MSC призупинила інші круїзи по Середземному морю до жовтня, за винятком круїзу 29 серпня, що відправляється з південного італійського порту Барі.

Компанія заявила, що її новий протокол безпеки перевершує національні та галузеві стандарти, включаючи в тому числі щоденні вимірювання температури і супроводжувані поїздки в контрольованих групах на екскурсії.

Страви шведського столу будуть подаватися до столиків пасажирів.

Міжнародна круїзна індустрія постраждала не тільки через триваючу кризу в галузі охорони здоров'я, яка в березні призвела до зупинки лайнерів по всьому світу, а й через звинувачення в невмілій боротьбі з епідемією на ранніх стадіях.

Круїзні компанії сподіваються, що нові, більш жорсткі протоколи дозволять їм контролювати загрозу коронавірусу на борту їх кораблів, при цьому пропонуючи мандрівникам круїз, який не розчарує.

За даними Міжнародної асоціації круїзних ліній (CLIA), Італія представляє основну частину круїзної індустрії Європи, приносячи 14,5 мільярдів євро доходу в рік і підтримуючи майже 53 000 робочих місць.

За оцінками групи, потенційний економічний збиток від припинення круїзів по Європі може скласти близько 25,5 мільярдів євро. Минулого тижня уряд Італії дав круїзним операторам зелене світло на відновлення роботи з 15 серпня.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо про масове зараження коронавірусом на борту невеликого круїзного лайнера "Руаль Амундсен" компанії Hurtigruten. Там захворіли 36 членів екіпажу та щонайменш п'ять пасажирів. Загалом на борту встигли побувати кількасот людей.

За кілька днів ще один круїзний лайнер застряг в порту Норвегії через коронавірусного пасажира.