Первый круиз вокруг Греции завершился досрочно: у 12 членов экипажа коронавирус

Немецкий круизный лайнер Mein Schiff 6 прервал запланированный круиз после того, как 12 членов экипажа сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Круиз стал первым в греческих морях с начала пандемии коронавируса, которая практически полностью остановила туристическую отрасль.

Лайнер во вторник прибыл в порт Пирей для дальнейшего тестирования. Эксперты из греческой национальной организации здравоохранения EODY поднялись на борт, чтобы проверить 922 пассажира и 666 членов экипажа. Перед посадкой все пассажиры сдали отрицательный тест.

Все экспресс-тесты, проведенные с тех пор, дали отрицательный результат, но никому не позволят сойти на берег без разрешения EODY.

Судно, плавающее под мальтийским флагом и управляемое немецкой туристической компанией TUI, отправилось из Ираклиона на Крите до острова Милос, а затем направилось в Пирей, порт, обслуживающий столицу Греции Афины.

Ни у кого на борту не было никаких симптомов COVID-19.

Напомним, в середине августа первое крупное круизное судно возобновило туры по Средиземному морю после пандемии коронавируса, поразившая Европу.