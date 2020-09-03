Грузія схвалила закон, який допоможе не випускати до Шенгену потенційних "нелегалів"

Парламент Грузії вніс зміни до законодавства щодо виїзду своїх громадян у країни Шенгену, розширивши перелік обставин, за яких можуть відмовити у виїзді.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", проєкт закону у третьому, фінальному читанні прийняли 74 депутати. "Проти" не дали жодного голосу.

Згідно з новим законом, громадянин Грузії не зможе виїхати з країни, якщо перебуває у розшуку або якщо надав недійсні чи підроблені документи.

Не випускатимуть також без біометричного паспорта. Термін його дії, якщо добігає кінця, має бути не меншим ніж 3 місяці після запланованої дати повернення до Грузії.

Низка нововведень спрямовані на те, щоб перешкоджати виїзду до ЄС та країн Шенгенської зони людей, які потенційно можуть стати нелегальними іммігрантами.

У виїзді можуть відмовити, якщо людина не має зворотного квитка або броні квитка, не має заброньованого житла або не може надати точну адресу родичів чи друзів, до яких їде у гості.

Причиною відмови може стати також відсутність страхового поліса та недостатня кількість коштів на рахунках.

Крім того, запроваджують кримінальну відповідальність за організацію виготовлення сфальсифікованих довідок та документів громадянам Грузії для отримання притулку за кордоном. За ці порушення передбачається санкція у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років, а з обтяжувальними обставинами - до 8 років.

Умови та правила перетину кордону для громадян Грузії, які вирушають до Шенгену, та порядок оскарження відмов у виїзді має встановити МВС до 1 січня 2021 року.

Причиною посилення контролю стало зростання кількості шукачів притулку та порушників вимог "безвізу" в країнах ЄС, які приїздять із Грузії. Низка країн, зокрема Німеччина, Франція, Швеція, звернулися до Грузії з проханням вжити заходів.

Як зазначається у третьому звіті Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства та Західних Балкан, з 2018 по 2019 роки кількість відмов у в’їзді до Шенгену для громадян Грузії зросла на 17%, а кількість тих, які нелегально залишалися в країнах Шенгену - на 26%.

Кількість заявок на отримання притулку, поданих громадянами Грузії, зросла на 9%. Зазначається, що Грузія - на першому місці за кількістю таких заявок серед країн Східного партнерства, які мають "безвіз".

Громадяни Грузії мають право на короткострокові безвізові подорожі до Шенгену з березня 2017 року - для туристичних, ділових або гостьових поїздок.

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