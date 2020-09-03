Грузия приняла закон, который поможет не выпускать в Шенген потенциальных "нелегалов"

Парламент Грузии внес изменения в законодательство относительно выезда своих граждан в страны Шенгена, расширив перечень обстоятельств, при которых может быть отказано в выезде.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", проект закона в третьем, финальном чтении приняли 74 депутата. "Против" не дали ни одного голоса.

Согласно новому закону, гражданин Грузии не сможет выехать из страны, если находится в розыске или если предоставил недействительные или поддельные документы.

Не будут выпускать также без биометрического паспорта. Срок его действия, если он подходит к концу, должен быть не менее трех месяцев после запланированной даты возвращения в Грузию.

Ряд нововведений направлен на то, чтобы препятствовать выезду в ЕС и страны Шенгенской зоны людей, которые могут стать нелегальными иммигрантами.

В выезде могут отказать, если у человека нет обратного билета или брони билета, нет забронированного жилья или он не может предоставить точный адрес родственников или друзей, к которым едет в гости.

Причиной отказа может стать также отсутствие страхового полиса и недостаточное количество средств на счетах.

Кроме того, вводят уголовную ответственность за организацию изготовления фальсифицированных справок и документов гражданам Грузии для получения убежища за рубежом. За эти нарушения предусматривается санкция в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, а с отягчающими обстоятельствами - до 8 лет.

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Условия и правила пересечения границы для граждан Грузии, которые отправляются в Шенген, и порядок обжалования отказов в выезде должно установить МВД до 1 января 2021 года.

Причиной усиления контроля стал рост количества искателей убежища и нарушителей требований "безвиза" в странах ЕС, приезжающих из Грузии. Ряд стран, в частности Германия, Франция, Швеция, обратились к Грузии с просьбой принять меры.

Как отмечается в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан, с 2018 по 2019 год количество отказов во въезде в Шенген для граждан Грузии возросло на 17%, а число тех, кто нелегально оставался в странах Шенгена - на 26%.

Число заявок на получение убежища, поданных гражданами Грузии, выросло на 9%. Отмечается, что Грузия - на первом месте по количеству таких заявок среди стран Восточного партнерства, имеющих "безвиз".

Граждане Грузии имеют право на краткосрочные безвизовые поездки в Шенген с марта 2017 года - для туристических, деловых или гостевых поездок.

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