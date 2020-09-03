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У Чехії найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

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У Чехії найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

Четвер, 3 вересня 2020, 11:08

Чехія у середу зафіксувала рекордний щоденний приріст нових випадків коронавірусу з початку епідемії - 650.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Вчора у Чехії повідомлялося про 503 нових інфікованих. Зазначається, що велика кількість нових інфікованих частково пов’язана із збільшенням кількості проведених тестів, у середу їх зробили майже 11 000.

У Чехії з початку епідемії загалом зареєстровано 26 423 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в даний час складає понад 7000 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Чехії коронавірус виявили у депутатки парламенту, колишнього міністра оборони Карли Шлехтової. У зв’язку з зараженням 11 її колегам наказали залишатися в самоізоляції.

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