У Чехії найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

Чехія у середу зафіксувала рекордний щоденний приріст нових випадків коронавірусу з початку епідемії - 650.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Вчора у Чехії повідомлялося про 503 нових інфікованих. Зазначається, що велика кількість нових інфікованих частково пов’язана із збільшенням кількості проведених тестів, у середу їх зробили майже 11 000.

У Чехії з початку епідемії загалом зареєстровано 26 423 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в даний час складає понад 7000 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Чехії коронавірус виявили у депутатки парламенту, колишнього міністра оборони Карли Шлехтової. У зв’язку з зараженням 11 її колегам наказали залишатися в самоізоляції.