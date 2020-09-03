Суд Іспанії зобов'язав сім'ю диктатора Франко віддати літню резиденцію

Суд в Іспанії виніс рішення, згідно з яким нащадки диктатора Франциско Франко повинні передати державі літній палац Пасо-де-Мейрас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Франко жив у цій резиденції з 1938 року. Суддя постановив, що резиденція була передана Франко під час його ролі на посаді глави держави, а не в особистій якості.

У 1941 році Франко придбав її в особисту власність, а потім її передали у спадок.

Палац Пасо-де-Мейрас

У 2018 році онуки покійного диктатора виставили палац на продаж за ціною в 8 мільйонів євро. Влада галісійської провінції Ла-Корунья, де знаходиться цей об'єкт, подали позов.

Ситуація загострилася в 2019 році, коли іспанський уряд подав юридичний позов на володіння палацом, стверджуючи, що офіційний продаж власності на ім'я генерала Франко і його дружини в 1941 році був шахрайством.

Шестеро онуків Франко стверджували, що угода 1941 року чинна. Його онук Франциск Франко звинуватив уряд в спробі "помститися" родині Франко за те, що вона не відступила в суперечці про останки покійного диктатора. Сім'я представила документи, які підтверджують, що вони заплатили за ремонт будинку.

Як відомо, у 2019 році уряд Іспанії вирішив перенести останки диктатора Франциско Франко з фінансованого державою мавзолею у монументальному комплексі "Долина полеглих". Причина – уряд вважає, що меморіал має бути місцем пам'яті про громадянську війну, а не прославляти диктатуру.