Суд Испании обязал семью диктатора Франко отдать дворец

Суд в Испании вынес решение, согласно которому потомки диктатора Франсиско Франко должны передать государству летний дворец Пасо-де-Мейрас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Франко жил в этой резиденции с 1938 года. Судья постановил, что резиденция была передана Франко во время его роли на посту главы государства, а не в личном качестве.

В 1941 году Франко приобрел ее в личную собственность, а затем ее передали по наследству.

Дворец Пасо-де-Мейрас

В 2018 году внуки покойного диктатора выставили дворец на продажу по цене 8 млн евро. Власти галисийской провинции Ла-Корунья, где находится этот объект, подали иск.

Ситуация обострилась в 2019 году, когда испанское правительство подало юридический иск на владение дворцом, утверждая, что официальные продажи собственности на имя генерала Франко и его жены в 1941 году были мошенничеством.

Шестеро внуков Франко утверждали, что соглашение 1941 года - действующее. Его внук Франциск Франко обвинил правительство в попытке "отомстить" семье Франко за то, что она не отступила в споре по поводу останков покойного диктатора. Семья представила документы, подтверждающие, что они заплатили за ремонт здания.

Как известно, в 2019 году правительство Испании решило перенести останки диктатора Франсиско Франко из финансируемого государством мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших". Причина - правительство считает, что мемориал должен быть местом памяти о гражданской войне, а не прославлять диктатуру.