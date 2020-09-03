У Данії готують закон, який зобов’яже отримувати згоду на секс

У Данії партії лівого спрямування погодилися змінити закони країни про сексуальне насильство, щоб секс без явної згоди переслідувався як зґвалтування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Партії представляють більшість законодавців у парламенті Данії. Дата офіційного голосування не була оголошена, але очікується, що законодавча зміна буде затверджена до кінця 2020 року.

Відповідно до угоди, досягнутої соціал-демократичним урядом Данії та лівими партіями, данське законодавство передбачатиме, що сексуальна згода повинна бути дана добровільно і як вираження вільної волі індивіда за допомогою слів або дій.

"Це одна з найважливіших битв за гендерну рівність в Данії, яка триває вже дуже давно", - заявив міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп.

"Ми повинні були змінити розуміння суспільством того, що таке зґвалтування, і нове положення про зґвалтування, засноване на згоді, є важливою віхою в цих зусиллях" – додав він.

У Швеції, Німеччині, Бельгії та Британії вже діють аналогічні закони.