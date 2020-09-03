В Дании готовят закон, который обяжет получать согласие на секс

В Дании партии левого толка согласились изменить законы страны о сексуальном насилии, чтобы секс без явного согласия преследовался как изнасилование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Партии представляют большинство законодателей в парламенте Дании. Дата официального голосования не была объявлена, но ожидается, что законодательное изменение будет утверждено до конца 2020 года.

Согласно соглашению, достигнутому социал-демократическим правительством Дании и левыми партиями, датское законодательство будет предусматривать, что сексуальное согласие должно быть дано добровольно и как выражение свободной воли индивида с помощью слов или действий.

"Это одна из самых важных битв за гендерное равенство в Дании, которая длится уже очень давно", - заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

"Мы должны были изменить понимание обществом того, что такое изнасилование, и новое положение об изнасиловании, основанное на согласии, является важной вехой в этих усилиях", – добавил он.

В Швеции, Германии, Бельгии и Британии уже действуют аналогичные законы.