Британія зафіксувала найбільше з початку літа число нових випадків коронавірусу
Четвер, 3 вересня 2020, 19:20
Протягом останньої доби у Британії виявили 1735 нових випадків коронавірусу – це найбільше від 4 червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Напередодні у Британії повідомлялося про 1508 нових випадків зараження.
Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 13 людей.
Кількість нових випадків коронавірусу у Британії в останні тижні зростає, як і в низці інших країн Європи.
Тижневий показник заражень у країні – найвищий з травня.
Як повідомлялося, Англія та Уельс з 1 вересня відкрили школи, після майже пів року перерви з навчанням у класах у зв’язку з пандемією коронавірусу.
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