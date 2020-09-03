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Британія зафіксувала найбільше з початку літа число нових випадків коронавірусу

Четвер, 3 вересня 2020, 19:20

Протягом останньої доби у Британії виявили 1735 нових випадків коронавірусу – це найбільше від 4 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Напередодні у Британії повідомлялося про 1508 нових випадків зараження.

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 13 людей.

Кількість нових випадків коронавірусу у Британії в останні тижні зростає, як і в низці інших країн Європи.

Тижневий показник заражень у країні – найвищий з травня.

Як повідомлялося, Англія та Уельс з 1 вересня відкрили школи, після майже пів року перерви з навчанням у класах у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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