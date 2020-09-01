Англія та Уельс відкривають школи після карантину

Англія та Уельс від сьогодні відкривають школи, після майже півроку перерви з навчанням у класах у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Школярі вперше підуть до класів сьогодні, 1 вересня, після того, як перейшли на дистанційне навчання у березні.

Спершу уряд Бориса Джонсона планував відкрити школи ще до літніх канікул, але з низки причин повернення до класів відклали на осінь. В червні у школи повернулася лише частина учнів.

Як і в багатьох інших країнах, у Британії карантин спричинив багато невизначеності у житті школярів, призвівши до скасувань екзаменів і проблем з академічною успішністю.

Міносвіти Британії запевняє, що розробило систему запобіжників для того, щоб повернення до класів у нових реаліях було максимально безпечним. Для шкіл підготували методичні рекомендації щодо дотримання дистанції, провітрювання класів тощо.

Країни Європи по-різному відновлюють навчання після перерви у зв'язку з пандемією. Подекуди, як у Франції та Німеччині, діти вже давно повернулися до класів.

Щонайменше 41 школа в Берліні повідомила, що учні або вчителі заразилися коронавірусом всього через два тижні після відкриття шкіл. Схожа ситуація склалася і у Франції після часткового повернення до класів ще у травні.

Уряд Угорщини минулого тижня оголосив, що школи відкриються з початку вересня.

Італія збирається відкривати школи та університети з середини вересня. Туреччина вирішила перенести відновлення навчання на кінець вересня у зв'язку зі зростанням кількості заражень.