Британия зафиксировала наибольшее с начала лета число новых случаев коронавируса

В течение последних суток в Британии обнаружили 1735 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество от 4 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Накануне в Британии сообщалось о 1508 новых случаях заражения.

В течение последних суток от коронавирусной болезни умерли 13 человек.

Количество новых случаев коронавирус в Британии в последние недели растет, как и в ряде других стран Европы.

Недельный показатель заражений в стране - самый высокий с мая.

Как сообщалось, Англия и Уэльс с 1 сентября открыли школу, после почти полгода перерыва с обучением в классах в связи с пандемией коронавируса.