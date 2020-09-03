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Британия зафиксировала наибольшее с начала лета число новых случаев коронавируса

Четверг, 3 сентября 2020, 19:20

В течение последних суток в Британии обнаружили 1735 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество от 4 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Накануне в Британии сообщалось о 1508 новых случаях заражения.

В течение последних суток от коронавирусной болезни умерли 13 человек.

Количество новых случаев коронавирус в Британии в последние недели растет, как и в ряде других стран Европы.

Недельный показатель заражений в стране - самый высокий с мая.

Как сообщалось, Англия и Уэльс с 1 сентября открыли школу, после почти полгода перерыва с обучением в классах в связи с пандемией коронавируса.

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