Британия зафиксировала наибольшее с начала лета число новых случаев коронавируса
Четверг, 3 сентября 2020, 19:20
В течение последних суток в Британии обнаружили 1735 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество от 4 июня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Накануне в Британии сообщалось о 1508 новых случаях заражения.
В течение последних суток от коронавирусной болезни умерли 13 человек.
Количество новых случаев коронавирус в Британии в последние недели растет, как и в ряде других стран Европы.
Недельный показатель заражений в стране - самый высокий с мая.
Как сообщалось, Англия и Уэльс с 1 сентября открыли школу, после почти полгода перерыва с обучением в классах в связи с пандемией коронавируса.
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