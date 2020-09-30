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Молдова звернулася до Туреччини із запитом про екстрадицію олігарха Плахотнюка

Середа, 30 вересня 2020, 11:52

Молдова звернулася до Туреччини із запитом про екстрадицію лідера Демпартії Володимира Плахотнюка, який наразі перебуває у Стамбулі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker з посиланням на прокуратуру Молдови.

"Усі необхідні документи вже передали турецьким колегам", - повідомили у прокуратурі.

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29 вересня прокуратура отримала офіційне підтвердження про те, що з 10 вересня Плахотнюк перебуває у Туреччині. У Молдові про це стало відомо 28 вересня від лідера "Нашої партії" Ренато Усатого.

В МВС Молдови після цього повідомили, що направили запити про перебування Плахотнюка до США, Румунії та Туреччини, після чого з’ясувалося, що він у Туреччині.

До цього Плахотнюк перебував у США і, за даними Служби митного й прикордонного контролю, вилетів звідти 28 серпня.

У середині червня генпрокурор Александр Стояногло спрямував до США запит на екстрадицію Плахотнюка.

Володимир Плахотнюк виїхав з Молдови у червні 2019 року після зміни влади. У Молдові його звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей, зокрема виведення мільярда доларів з банківської системи Молдови.

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