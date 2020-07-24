Інтерпол відмовився розшукувати молдовського олігарха Плахотнюка

Інтерпол відмовився включити колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка в список осіб, оголошених в міжнародний розшук.

Про це 24 липня заявила Генеральна прокуратура Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Генпрокуратура проінформувала, що отримала відповідь від центрального бюро Інтеполу 23 липня, згідно з якою рішення не оголошувати Плахотнюка в міжнародний розшук прийняла комісія з контролю за файлами Генсекретаріату організації.

Читайте також США готують депортацію молдовського олігарха Плахотнюка

Прокуратура зазначила, що Інтерпол не пояснив причину своєї відмови, та пообіцяла продовжити збирати докази, що свідчать про порушення закону з боку Плахотнюка та фінансові збитки для країни у зв’язку з цим.

У Молдові Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей.

В середині червня генеральний прокурор Олександр Стояногло відправив компетентним органам США запит на екстрадицію екслідера Демпартії Плахотнюка.

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив до США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї.