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Інтерпол відмовився розшукувати молдовського олігарха Плахотнюка

П'ятниця, 24 липня 2020, 11:27

Інтерпол відмовився включити колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка в список осіб, оголошених в міжнародний розшук. 

Про це 24 липня заявила Генеральна прокуратура Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Генпрокуратура проінформувала, що отримала відповідь від центрального бюро Інтеполу 23 липня, згідно з якою рішення не оголошувати Плахотнюка в міжнародний розшук прийняла комісія з контролю за файлами Генсекретаріату організації.

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Прокуратура зазначила, що Інтерпол не пояснив причину своєї відмови, та пообіцяла продовжити збирати докази, що свідчать про порушення закону з боку Плахотнюка та фінансові збитки для країни у зв’язку з цим.

У Молдові Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей. 

В середині червня генеральний прокурор Олександр Стояногло відправив компетентним органам США запит на екстрадицію екслідера Демпартії Плахотнюка. 

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив до США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї. 

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