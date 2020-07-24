Інтерпол відмовився розшукувати молдовського олігарха Плахотнюка
Інтерпол відмовився включити колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка в список осіб, оголошених в міжнародний розшук.
Про це 24 липня заявила Генеральна прокуратура Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Генпрокуратура проінформувала, що отримала відповідь від центрального бюро Інтеполу 23 липня, згідно з якою рішення не оголошувати Плахотнюка в міжнародний розшук прийняла комісія з контролю за файлами Генсекретаріату організації.
Прокуратура зазначила, що Інтерпол не пояснив причину своєї відмови, та пообіцяла продовжити збирати докази, що свідчать про порушення закону з боку Плахотнюка та фінансові збитки для країни у зв’язку з цим.
У Молдові Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей.
В середині червня генеральний прокурор Олександр Стояногло відправив компетентним органам США запит на екстрадицію екслідера Демпартії Плахотнюка.
Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив до США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї.