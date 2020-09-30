Молдова обратилась к Турции с запросом об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Молдова обратилась к Турции с запросом об экстрадиции лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который сейчас находится в Стамбуле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на прокуратуру Молдовы.

"Все необходимые документы уже передали турецким коллегам", - сообщили в прокуратуре.

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29 сентября прокуратура получила официальное подтверждение о том, что с 10 сентября Плахотнюк находится в Турции. В Молдове об этом стало известно 28 сентября от лидера "Нашей партии" Ренато Усатого.

В МВД Молдовы после этого сообщили, что направили запросы о пребывании Плахотнюка в США, Румынии и Турции, после чего выяснилось, что он в Турции.

До этого Плахотнюк находился в США и, по данным Службы таможенного и пограничного контроля, вылетел оттуда 28 августа.

В середине июня генпрокурор Александр Стояногло направил в США запрос на экстрадицию Плахотнюка.

Владимир Плахотнюк выехал из Молдовы в июне 2019 года после смены власти. В Молдове его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег, в частности выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.