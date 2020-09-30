Мальта передумала відбирати зуб доісторичної акули у 7-річного британського принца

Міністр культури Мальти Хосе Еррера дозволив британському принцу Джорджу залишити собі зуб доісторичної акули, подарований йому натуралістом сером Девідом Аттенборо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр культури Хосе Еррера змінив своє рішення після того, як зіткнувся з негативною реакцією за оголошення про свій намір повернути скам’янілість. Прессекретар міністра заявив у вівторок, що вони не мають наміру продовжувати займатися цим питанням.

"Ми повинні уникати створення непотрібних суперечок", – сказав своєю чергою прем’єр Мальти Роберт Абела.

Серед критиків намірів уряду повернути зуб був син убитої журналістки Дафни Каруани Галісії Метью, який написав у Twitter, що "зуб мегалодона коштує 40 доларів на eBay. Корупція обійшлася нам у мільярди євро. Я прошу мій уряд розставити пріоритети і зайнятися тим, що важливо".

Скам’янілість, якій, як вважають, близько трьох мільйонів років, належала до вимерлого виду гігантської акули, яка могла вирости до 16 метрів, а це в три рази більше сучасних великих білих акул.

94-річний Аттенборо подарував скам'янілість принцу під час приватного перегляду його нового документального фільму в Кенсінгтонському палаці. Він знайшов зуб під час відпустки в острівній державі в 1960-х роках.

На фотографіях, опублікованих палацом в минулі вихідні, принц Джордж виглядав заінтригованим, оглядаючи зуб.

Мальта - колишня британська колонія, що отримала незалежність в 1964 році.