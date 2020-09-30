Мальта передумала отбирать зуб доисторической акулы у 7-летнего британского принца

Министр культуры Мальты Хосе Эррера позволил британскому принцу Джорджу оставить себе зуб доисторической акулы, подаренный ему натуралистом сэром Дэвидом Аттенборо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр культуры Хосе Эррера изменил свое решение после того, как столкнулся с негативной реакцией за объявление о своем намерении вернуть окаменелость. Прессекретар министра заявил во вторник, что они не намерены продолжать заниматься этим вопросом.

"Мы должны избегать создания ненужных споров", - сказал в свою очередь премьер Мальты Роберт Абела.

Среди критиков намерений правительства вернуть зуб – сын убитой журналистки Дафны Каруаны Галисии Мэтью, который написал в Twitter: "Зуб мегалодона стоит 40 долларов на eBay. Коррупция обошлась нам в миллиарды евро. Я прошу мое правительство расставить приоритеты и заняться тем, что важно".

Окаменелость, которой, как полагают, около трех миллионов лет, относилась к вымершему виду гигантской акулы, которая могла вырасти до 16 метров, а это в три раза больше современных больших белых акул.

94-летний Аттенборо подарил окаменелость принцу во время частного просмотра его нового документального фильма в Кенсингтонском дворце. Он нашел зуб во время отпуска в островном государстве в 1960-х годах.

На фотографиях, опубликованных дворцом в минувшие выходные, принц Джордж выглядел заинтригованным, осматривая зуб.

Мальта - бывшая британская колония, получившая независимость в 1964 году.