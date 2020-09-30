США розмістять у Греції нову експедиційну морську базу

Сполучені Штати на постійній основі розмістять на грецькій базі Суда-Бей на Криті свою нову експедиційну морську базу USS Hershel "Woody" Williams.

Про це оголосив держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Греції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Корабель, який був введений в експлуатацію два роки тому, має можливість одночасно розміщувати чотири вертольоти на своїй льотній палубі, може запускати безпілотні засоби та має системи управління і контролю. На кораблі також є ангар, ремонтні та житлові приміщення для кількох сотень персоналу.

"Це буквально ідеальний вибір на тлі стратегічного розташування об’єкта. І це символічно оборонне партнерство, яке буде продовжувати розширюватися і зростати", - сказав Помпео.

Військово-морська база Суда-Бей служить логістичним центром для 6-го флоту США у регіоні.

Оголошення пролунало на тлі суперечки Греції з Туреччиною щодо бурильних робіт у Середземному морі.

Помпео також сказав, що співпраця у галузі безпеки з Грецією "особливо важлива, оскільки Росія продовжує дестабілізувати регіон, особливо в Лівії".

Він зазначив, що вони з прем’єром Греції "також домовились вивчити більш тісну співпрацю для подолання викликів, які ставить Росія". Він відзначив "злісний вплив", такий як поширення дезінформації щодо пандемії коронавірусу та спроби залучити православну церкву.

Нагадаємо, Європарламент пригрозив Туреччині санкціями через її розвідку природних ресурсів у винятковій економічній зоні Греції та Кіпру. В Анкарі наголошують, що санкції лише зашкодять діалогу.

Втім, останнім часом напругу вдалося знизити. 13 вересня турецьке бурильне судно Oruc Reis вийшло зі спірних вод, хоча Туреччина й заявила, що корабель повернувся "у рамках планової діяльності".

Детальніше про розвиток подій читайте у статті: Альянс миротворчий: як вдалося запобігти новій війні між Туреччиною та Грецією.