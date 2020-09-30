США разместят в Греции новую экспедиционную морскую базу

Соединенные Штаты на постоянной основе разместят на греческой базе Суда-Бей на Крите свою новую экспедиционную морскую базу USS Hershel "Woody" Williams.

Об этом объявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Грецию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

Корабль, который был введен в эксплуатацию два года назад, имеет возможность одновременно размещать четыре вертолета на своей летной палубе, может запускать беспилотные средства и имеет системы управления и контроля. На корабле также есть ангар, ремонтные и жилые помещения для нескольких сотен человек персонала.

"Это буквально идеальный выбор на фоне стратегического расположения объекта. И это символичное оборонное партнерство, которое будет продолжать расширяться и расти", - сказал Помпео.

Военно-морская база Суда-Бей служит логистическим центром для 6-го флота США в регионе.

Объявление прозвучало на фоне спора Греции с Турцией по поводу бурильных работ в Средиземном море.

Помпео также сказал, что сотрудничество в области безопасности с Грецией "особенно важно, поскольку Россия продолжает дестабилизировать регион, особенно в Ливии".

Он отметил, что они с премьером Греции "также договорились изучить более тесное сотрудничество для преодоления вызовов, которые ставит Россия". Он отметил "злобное влияние", такое как распространение дезинформации о пандемии коронавируса и попытки привлечь православную церковь.

Напомним, Европарламент пригрозил Турции санкциями за ее разведку природных ресурсов в исключительной экономической зоне Греции и Кипра. В Анкаре отмечают, что санкции только повредят диалогу.

Впрочем, в последнее время напряжение удалось снизить. 13 сентября турецкое бурильное судно Oruc Reis вышло из спорных вод, хотя Турция и заявила, что корабль вернулся "в рамках плановой деятельности".

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