Грузія приєдналася до заяви ЄС щодо отруєння Навального

Грузія приєдналася до заяви Європейського Союзу у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Повідомлення про це розмістило Міністерство закордонних справ Грузії, пише "Європейська правда".

"Отруєння Алєксєя Навального обговорювалося на засіданні Постійної Ради ОБСЄ 3 серпня 2020 року, з ініціативи делегації ЄС. Європейський Союз оприлюднив свою заяву з цього приводу. Грузія приєднується до неї", - йдеться у повідомленні МЗС.

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Ймовірно, йдеться про заяву глави дипломатії ЄС від 2 вересня, що з'явилася після повідомлення про отруєння Навального "Новічком", у якій він засуджує отруєння російського опозиціонера та наголошує на необхідності належного розслідування й притягнення винних до відповідальності.

Вчора увечері ЄС оприлюднив нову заяву, у якій закликає до спільної міжнародної відповіді на отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

У ній підкреслюють, що застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятне ні за яких обставин, та припускають можливість санкцій проти Росії.

"Європейський Союз закликає до спільного міжнародного реагування і залишає за собою право вживати відповідних дій, в тому числі обмежувальних заходів" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.