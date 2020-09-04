Грузия присоединилась к заявлению ЕС об отравлении Навального

Грузия присоединилась к заявлению Европейского Союза в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Сообщение об этом разместило Министерство иностранных дел Грузии, пишет "Европейская правда".

"Отравление Алексея Навального обсуждалось на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 3 августа 2020, по инициативе делегации ЕС. Европейский Союз обнародовал свое заявление по этому поводу. Грузия присоединяется к нему", - говорится в сообщении МИД.

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Вероятно, речь идет о заявлении главы дипломатии ЕС от 2 сентября, появившемся после сообщения об отравлении Навального "Новичком", в котором он осуждает отравление российского оппозиционера и подчеркивает необходимость надлежащего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Вчера вечером ЕС обнародовал новое заявление, в котором призывает к совместному международному ответу на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В нем подчеркивают, что применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, и допускают возможность санкций против России.

"Европейский Союз призывает к совместному международному реагированию и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе ограничительные меры", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.