Генсек НАТО бачить паралелі в отруєнні Скрипалів та Навального

Генеральний секретар НАТО бачить паралелі в отруєнні колишнього російського шпигуна Сєргєя Скрипаля і його доньки у Солсбері та нещодавнім отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Єнс Столтенберг сказав на брифінгу після засідання послів Альянсу, відповідаючи на запитання ЗМІ, чи розглядають можливість позбавлення акредитації представників місії РФ у НАТО, як це зробили після отруєння Скрипалів.

"Між цими випадками є паралелі, тому що ми знову бачимо застосування нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок" - тієї самої, що була застосована у Солсбері", - зазначив він.

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Принциповою відмінністю є те, що якщо отруєння у Солсбері сталося на території країни-члена НАТО, то Навального, громадянина Росії, отруїли на її території.

Водночас, додає Столтенберг, союзники не можуть залишити це без реакції, тому що застосування хімічної зброї є кричущим порушенням міжнародного права, яке вимагає міжнародної відповіді, і члени Альянсу продовжують консультації з цього приводу.

"Наразі я не готовий сказати, якою буде ця міжнародна відповідь", - зазначив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг додав, що наразі максимальна чисельність делегації Росії у НАТО складає 20 представників, тоді як до інциденту у Солсбері це було 30 осіб.

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