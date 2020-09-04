Генсек НАТО видит параллели в отравлении Скрипалей и Навального

Генеральный секретарь НАТО видит параллели в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и недавним отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Йенс Столтенберг сказал на брифинге после заседания послов Альянса, отвечая на вопрос СМИ, рассматривают ли возможность лишения аккредитации представителей миссии РФ в НАТО, как это сделали после отравления Скрипалей.

"Между этими случаями есть параллели, потому что мы снова видим применение нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" – того самого, что было применено в Солсбери", - отметил он.

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Принципиальным отличием является то, что если отравление в Солсбери произошло на территории страны-члена НАТО, то Навального, гражданина России, отравили на ее территории.

В то же время, добавляет Столтенберг, союзники не могут оставить это без реакции, так как применение химического оружия является вопиющим нарушением международного права, которое требует международного ответа, и члены Альянса продолжают консультации по этому поводу.

"Сейчас я не готов сказать, каким будет этот международный ответ", - отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг добавил, что сейчас максимальная численность делегации России в НАТО составляет 20 представителей, тогда как до инцидента в Солсбери это было 30 человек.

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