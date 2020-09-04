Мадрид посилює обмеження на масові зібрання, щоб стримати поширення вірусу

Мадрид з понеділка, 7 вересня, забороняє зібрання компаніями більше 10 осіб, що не проживають разом, через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Обмеження стосуватимуться зустрічей як у публічному, так і приватному просторі.

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Крім того, повернають обмеження на кількість учасників таких заходів як меси, весілля, хрестини, похорони. У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній надворі - не більше 50.

На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більшою 60% місткості залів. При цьому заборонені коктейлі, зібрання біля бару і танці - споживати їжу і напої можна тільки сидячи.

Місцевий уряд збирається перелядати обмеження кожні 15 днів.

Мадрид зараз на першому місці серед автономних регіонів Іспанії за кількістю нових заражень (лише за останню добу - 2859) та госпіталізацій, а також серед перших - за кількістю померлих хворих минулого тижня (73).

Ситуація в Іспанії загалом продовжує погіршуватись. Третій день поспіль приріст нових хворих перевищує 8 тисяч, а вчорашній показник наблизився до 9 тисяч. Востаннє такі цифри фіксували на піку епідемії в середині березня.

Всього з початку епідемії в Іспанії зареєстровано більше 488,5 тисяч підтверджених хворих на коронавірус та 29 200 смертей.

Населення країни - близько 47,4 млн.