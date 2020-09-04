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Глава Євроради має сумніви, що угоду з Британією вдасться укласти

П'ятниця, 4 вересня 2020, 15:41

Президент Європейської ради Шарль Мішель має сумнів у тому, що ЄС і Британія укладуть угоду про майбутні відносини після Brexit.

Про це він сказав в інтерв’ю  Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Рано чи пізно Британія має пояснити, чого вона хоче. Не можна одночасно залишити клуб ЄС і водночас зберегти всі його вигоди" - заявив Мішель.

Його слова прозвучали напередодні чергового тижня переговорів між Брюсселем і Лондоном. Попередні раунди не принесли прориву щодо ключових розбіжностей між сторонами, які стосуються правил надання державної допомоги і рибного господарства.

"У нас немає впевненості, що ми досягнемо угоди. Сподіваюся, вона буде можлива, але не за всяку ціну. Ми захищаємо європейські інтереси" - сказав голова Євроради.

Як повідомлялося, офіс прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона оцінює шанси на угоду з Євросоюзом по Brexit в 30-40 відсотків.

Вчора головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що "стурбований і розчарований" підходом Великої Британії до переговорів

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