Глава Евросовета сомневается, что соглашение с Британией удастся заключить

Президент Европейского совета Шарль Мишель сомневается в том, что ЕС и Великобритания заключат соглашение о будущих отношениях после Brexit.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Рано или поздно Британия должна объяснить, чего она хочет. Нельзя одновременно покинуть клуб ЕС и в то же время сохранить все его выгоды", - заявил Мишель.

Его слова прозвучали накануне очередной недели переговоров между Брюсселем и Лондоном. Предыдущие раунды не принесли прорыва по ключевым разногласиям между сторонами, касающимся правил предоставления государственной помощи и рыбного хозяйства.

"У нас нет уверенности, что мы достигнем соглашения. Надеюсь, оно будет возможно, но не любой ценой. Мы защищаем европейские интересы", - сказал председатель Евросовета.

Как сообщалось, офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оценивает шансы на соглашение с Евросоюзом по Brexit в 30-40%.

Вчера главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что "обеспокоен и разочарован" подходом Великобритании к переговорам.